'Chocolate' peruano: Oliver Sonne debutó en el Sparta Praga con asistencia para Joao Grimaldo [VIDEO]

Un junte peruano con efecto inmediato que ya despierta ilusiones. Oliver Sonne debutó este sábado con la camiseta del Sparta Praga y brindó la asistencia para el primer gol oficial de Joao Grimaldo en la liga de República Checa.

El Sparta, uno de los grandes del fútbol checo, enfrentó en un derbi al Dukla Praga por la fecha 20 de la Czech First League en condición de visitante, un duelo importante para no perderle el paso en lo alto de la clasificación al líder Slavia Praga.

Para la reanudación del certamen tras más de un mes, Joao Grimaldo y Oliver Sonne, dos de los fichajes del equipo en el mercado invernal, entraron en la convocatoria de partido.

Debut, asistencia y gol

Joao Grimaldo, quien fue fichado desde el Partizan Belgrado de Serbia, ya había tenido minutos durante los cotejos amistosos, donde incluso pudo convertir.

Oliver Sonne, por su parte, fue la última incorporación del equipo al conseguirse su cesión hasta el final de temporada procedente del Burnley. A pesar del corto tiempo con el resto del plantel, el entrenador Brian Priske puso a los dos futbolistas en la lista para el encuentro.

Los dos fueron al banco de suplentes y la oportunidad de ingresar les llegó a los 82’. Grimaldo remplazó a Lukas Harasalín, la figura del encuentro con un doblete. Sonne se ubicó como carrilero derecho y Joao apareció como extremo izquierdo.

Sobre los 89’, Oliver Sonne fue habilitado para desbordar por derecha. El lateral llegó a línea de fondo y sacó un servicio al medio del área que no pudo ser detenido ni por el portero rival y apareció Joao Grimaldo para empujar el esférico y cerrar el 3-0.

Así fue la asistencia de Sonne para el gol de Grimaldo | Fuente: polsat sport

Con la mira en la Selección Peruana

La primera aparición oficial de los dos futbolistas nacionales en el Sparta Praga fue importante, que apuntan a tener más minutos en su nuevo equipo y no perder de la vista a la Selección Peruana, que comienza una nueva etapa ya con el nombramiento de Mano Menezes como su entrenador.

El brasileño debutará en marzo próximo en amistosos por la ventana internacional FIFA, donde Grimaldo y Sonne son dos nombres que suenan fuerte para aparecer en la lista de convocados.