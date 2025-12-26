Destacaron con sus atajadas: la Liga1 dio a sus nominados a Mejor Portero en la temporada 2025

La Liga1 Te Apuesto 2025 tuvo como campeón a Universitario. Si bien no continúa en el club al no renovar contrato, Sebastián Britos destacó en su portería con buenas atajadas.

Su buen desempeño por segundo año consecutivo con Universitario de Deportes le valió al uruguayo Sebastián Britos ser nominado como Mejor Portero de la Liga1 en la última temporada. Así lo dieron cuenta las mismas redes sociales del torneo de primera división peruano.

Es más, no todo quedó allí porque Britos no la tiene nada fácil porque también fueron nominados otros guardametas que destacaron a lo largo de la Liga1, con sus respectivos equipos a lo largo del país.

𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗿 🤩 ¿𝗤𝘂𝗶𝗲́𝗻 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗔𝗿𝗾𝘂𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝗻̃𝗼 – #𝗟𝗶𝗴𝗮𝟭𝗧𝗲𝗔𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 🏆?



Guillermo Viscarra, quien se desempeña en Alianza Lima y tiene contrato con su club hasta el 2026, fue otro de los nominados por la Liga1.

El arquero de la Selección de Bolivia, que apunta a ser tomado en cuenta para el repechaje intercontinental del próximo Mundial en el mes de marzo, colaboró a que su cuadro no sea uno de los más goleados en la temporada.

La Liga1 busca a su Mejor Portero

También aparece Diego Enríquez como uno de los mejores porteros de la Liga1. Fue de menos a más a lo largo de la campaña con la indumentaria de Sporting Cristal, siendo titular indiscutible para el entrenador Paulo Autuori.

Como cuarta alternativa para la nominación como Mejor 1 aparece Pedro Díaz, de Cusco FC. El guardameta peruano fue parte de la gran campaña del club dorado que se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por último, Patrick Zubczuk también puede dar al sorpresa en la votación. El popular 'Rusito' sigue en Deportivo Garcilaso, el cual jugará la fase preliminar de la Sudamericana.

Hay que tener en cuenta que las votaciones están abiertas en la página web de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para que tu voto sea válido, debes brindar tu nombre y apellido, además de un correo electrónico.