Previo al inicio de la Liga1 Te Apuesto 2026: la Conar designó a su nuevo presidente

La temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto tiene fecha confirmada. Este viernes 30 de enero, el torneo se abrirá con el partido de Sport Huancayo ante Alianza Lima.

Además, en la previa, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) reportó en relación con el nuevo presidente que estará encargado a lo largo de la nueva campaña del fútbol peruano. El elegido fue Juan Sulca, exreferí peruano que cuenta con experiencia internacional.

"La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública la designación del doctor Juan Manuel Sulca Jordán como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar)", es lo que se lee en el comunicado en la página web de la FPF.

La Conar tiene a Juan Sulca como su nuevo mandamás.Fuente: Conar

Juan Sulca encabeza a la Conar

Además, desde la federación peruana resaltaron lo hecho por Sulca a lo largo de los últimos años en el fútbol nacional de primera división.

"El doctor Sulca, exárbitro internacional, médico cardiólogo y expresidente de la Comisión Médica de la FPF, asume por segunda vez este cargo, el cual ya ejerció en los años 2020 y 2021, período en el que impulsó la profesionalización del arbitraje, la implementación de protocolos sanitarios y el inicio del Proyecto VAR en el Perú", indicaron.

Por último, se agrega que "La FPF le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa y expresa su pleno respaldo a su gestión al frente de la Conar".

¿Cómo se jugará la fecha 1 del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto?

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)