Sigue en lo suyo: Cusco FC empató ante San Antonio Bulo Bulo en su primer amistoso en gira boliviana

Cusco FC está a poco de empezar un nuevo año en la Liga1 y, para ello, es que se prepara de la mejor manera. Así, actualmente está en Bolivia para una serie de amistosos.

Justamente, el último jueves, el cuadro de Cusco que dirige el director técnico Miguel Rondelli se vio las caras contra el San Antonio Bulo Bulo. Su duelo se dividió en dos partes y en la primera empató a uno gracias a un gol de su delantero Juan Tevez a los 27 minutos del primer tiempo.

Para este cotejo, Cusco FC salió con una oncena titular conformada por Díaz; Choi, Ampuero, Astudillo, Soto; Zevallos, Aucca, Manzaneda, Carabajal; Silva y Tevez.

Final del primer partido.

Cusco FC 1 - 1 @sanantoniobulo



Cusco FC se alista para una nueva temporada

Más adelante, en la segunda parte, las cosas en el marcador no se movieron porque se empató 0-0.

Para dicho enfrentamiento, en el club dorado salieron con Vidal; Ruidias, Fuentes, Gamarra, Bolívar; Valenzuela, Diez, Colman; Ali, Colitto y Callejo.

Hay que tener en cuenta que a Cusco FC le quedan un par de amistosos más en gira por Bolivia. Estos serán contra Always Ready, el campeón boliviano, este sábado 24 de enero y por último chocará ante The Strongest el lunes 26 del mismo mes.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)