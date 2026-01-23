La 'Noche de Gala Celeste': Deportivo Garcilaso anunció fecha y hora de la presentación de su plantel 2026

Deportivo Garcilaso busca tener protagonismo en la Liga1 Te Apuesto 2026, más allá de lo que será su participación rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo es que el equipo de Deportivo Garcilaso sigue con su pretemporada y, además, ya está confirmada la presentación de su conjunto. A diferencia de otros clubes, no será en un cotejo amistoso en condición de local, sino una ceremonia en la ciudad del Cusco.

"¡La espera terminó! Iniciamos esta nueva temporada con la 'Noche de Gala Celeste': Historia, coraje e identidad que inspiran el futuro”, un evento que contará con la presentación oficial del plantel y la camiseta que nos representarán durante el 2026", es lo que indica Garcilaso en sus redes sociales oficiales.

Garcilaso y la Noche de Gala Celeste

Asimismo, desde el popular 'Pedacito de cielo' reportaron respecto al lugar y la fecha oficial de evento previo al inicio de la Liga1.

"Miércoles 28 de enero. 6:00 p.m. Teatro Municipal del Cusco (Calle Mesón De La Estrella 149)", fue lo que añadieron desde el 'Garci'.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de la temporada pasada, Deportivo Garcilaso quedó en el séptimo lugar con 52 puntos en la Tabla Acumulada. Para esta nueva campaña tiene fichajes como los de Agustín Graneros, Carlos Ramos, Christopher Olivares y Agustín González.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)