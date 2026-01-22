Jesús Pretell apuntar a jugar: LDU Quito anunció a Always Ready como su rival en la 'Noche Blanca'

Confirmado. La Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) cuadro del jugador peruano Jesús Pretell, se medirá al boliviano Always Ready el próximo 7 de febrero en la denominada 'Noche Blanca', en la que presentará a sus nuevas figuras para la temporada 2026 de Copa Libertadores y torneos locales, indicó este miércoles el club ecuatoriano.

"Tenemos rival confirmado. En la Noche Blanca nos enfrentaremos al campeón de Bolivia, Always Ready", publicó LDU Quito en su red social X, en la que confirmó también la fecha del partido, en su estadio, en la capital ecuatoriana.

LDU, subcampeón de la pasada Liga Pro de Ecuador, además de ratificar al director técnico Tiago Nunes, contrató al centrocampista peruano Jesús Pretell y a los ecuatorianos Luis Segovia (defensa), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar y Janner Corozo (delanteros).

Los directivos del 'Rey de Copas ecuatoriano' intensifican gestiones para incorporar unos tres refuerzos más antes de comenzar la fase de Grupos de la Libertadores, además de la Liga Pro y la Copa Ecuador.

Aparte de los refuerzos contratados y los que están por vincularse, Nunes ratificó al haitiano Ricardo Adé, el uruguayo Gian Franco Allala (defensas), el boliviano Gabriel Villamil y el chileno Fernando Cornejo (centrocampistas) y al atacante colombiano Jeison Medina.

Jesús Pretell va con todo en LDU

"Feliz. Creo que es algo a lo que, como jugador, siempre aspira, y hoy se me está dando. Lo que tengo en mente es mucha ambición por lograr mis objetivos a nivel internacional", indicó Jesús Pretell cuando se dio su fichaje.

Además, agregó que "Sabemos que Liga es un equipo muy fuerte, muy importante a nivel de Sudamérica. Asumo el reto de estar en un equipo tan grande como lo es Liga. Tengo mucha convicción de que las cosas se me van a dar muy bien e ir a pelear un puesto".