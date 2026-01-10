El camino celeste: Sporting Cristal y su fixture en la Liga1 Te Apuesto 2026

La década anterior fue de claro dominio celeste en el fútbol peruano, sin embargo, el título les ha sido esquivo en los últimos años. Así, Sporting Cristal busca terminar con esa sequía en la Liga1 Te Apuesto 2026, sobre la que ya conoce el fixture que tendrá en la nueva temporada.

Continuando bajo las indicaciones de Paulo Autuori, los rimenses quieren tener un equipo más sólido al contar con el brasileño desde el arranque del curso. El DT no ha dudado en renovar al plantel y sumar refuerzos del exterior para cambiar la dinámica.

En el Torneo Apertura de la Liga1 2026, Sporting Cristal tendrá que viajar a la altura de Cusco para medirse a Deportivo Garcilaso en la primera fecha.

Sus primeros encuentros como local serán exigentes, ya que en la segunda jornada recibirá a FBC Melgar y en la cuarta chocará con Universitario. Para enfrentar a Alianza Lima deberán aguardar hasta la fecha 14, con los blanquiazules siendo locales.

Durante el Apertura, Sporting Cristal tendrá 9 partidos en condición de visitante, siendo seis de estos en ciudades de altura, lo que grafica que no será un camino sencillo para el cuadro rimense, que en paralelo buscará meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)





En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.

Sporting Cristal: altas y bajas en la temporada 2026

Altas: Gabriel Santana [BRA], Juan Cruz González [ARG] y Cristiano Da Silva [BRA].

Renovaciones: Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Martín Távara e Irven Ávila.

Bajas: Fernando Pacheco, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Matías Córdova, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro, Henry Caparó y Jesús Pretell.