CD Moquegua busca destacar en la Liga1: anunció el fichaje del experimentado delantero Bryan Angulo

CD Moquegua será parte de la Liga1 Te Apuesto por primera vez en su historia, para la temporada 2026, al ganarle en el global a César Vallejo en el repechaje del ascenso (segunda división).

Por lo mismo es que la directiva del Club Deportivo Moquegua trabaja en lograr fichajes hacia la nueva campaña y justamente ya tiene dos oficializados. Estos llegan procedentes del extranjero y buscarán aportar para que el club de la sierra peruana destaque.

"¡El gol tiene nombre! Damos la bienvenida a Bryan Angulo, delantero, quien llega para aportar potencia, jerarquía y hambre de gol al ataque del CD Moquegua", es lo que mencionan por medio de sus redes sociales oficiales.

Así se dio el fichaje de Bryan Angulo al fútbol peruano.Fuente: CD Moquegua

Bryan Angulo ya es del CD Moquegua

Asimismo, destacan el compromiso del jugador para darle todo a lo largo de la temporada de la liga peruana de primera división.

"Un refuerzo que viene a dejarlo todo por esta camiseta y por nuestra gente. ¡Bienvenido a la Embestida del Sur, Brayan!", le dijeron al atacante de 30 años.

Brayn Angulo es un delantero de vasta experiencia en el fútbol internacional. Debutó con el Rocafuerte de su país en el año 2003 y a lo largo de su carrera profesional pasó por elencos como Emelec, Cruz Azul, Xolos de Tijuana, Santos, The Strongest y Mushuc Runa. Su último club fue el LDU de Portoviejo y ha marcado más de 100 goles.

No todo quedó allí porque en el CD Moguegua reportaron la contratación de otro jugador proveniente de tierras ecuatorianas.

"Damos la bienvenida a Edgar Lastre, delantero, quien llega para aportar desequilibrio, fuerza y olfato goleador al ataque. Un nuevo artillero para soñar en grande", agregaron.

Este jugador, de 26 años y que también fue parte de Comerciantes Unidos, tiene pasado en Rocafuerte, Emelec, Técnico Universitario, Libertad y el Unión Magdalena.