Agustín Lozano respalda los siete extranjeros en la Liga1 2026: "Demostremos que los peruanos somos mejores"

Previo al comienzo de la Liga1 Te Apuesto 2026, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se expresó sobre uno de los cambios más importantes en el Reglamento para esta temporada, el aumento a 7 los jugadores extranjeros que cada club podrá utilizar en cada partido de forma simultánea.

“Si inicia el campeonato y dicen que es tan malo lo de los siete extranjeros, muy bien, demostremos que los peruanos somos mejores que las decisiones que se tomaron. Es una gran oportunidad para que el futbolista peruano se esfuerce más, se exija más y demuestre que puede ganar su lugar. Si soy bueno y me preparo mejor, así traigan diez extranjeros, yo voy a tener el puesto”, dijo el titular de la FPF en Radio Ovación.

Agustín Lozano instó a los deportistas nacionales a esforzarse más para tener una mayor cantidad de minutos en la Liga1.

“Asumamos que nos equivocamos. La decisión ya está tomada. Ahora nos corresponde luchar para ganar el puesto. Hay que duplicar esfuerzos, trabajar más y tomarlo como una oportunidad”, remarcó.

Autonomía en la Liga1 Te Apuesto

Para la temporada 2026, la Liga1 Te Apuesto es organizada por sus propios clubes participantes y deja atrás el manejo que tuvo los últimos años con la FPF. Así, Agustín Lozano consideró que el torneo ahora cuenta con solvencia económica para tener un crecimiento.

"La Liga tiene un presidente que se merece el respeto y la independencia con la que se ha constituido. Deben demostrarle al país que están en la capacidad de gobernarse y hacer un campeonato cada vez mejor. Entregamos una liga sólida económicamente, con beneficios que nunca en la historia del fútbol peruano se habían tenido. La tarea ahora no es solo mantener lo logrado, sino mejorar para que los clubes tengan mejores condiciones logísticas y de trabajo”, mencionó.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio Campeones del 36

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado