Liga1 Te Apuesto 2026: conoce las novedades del torneo de cara a la próxima temporada

Conoce el formato, los cambios en el reglamento, cuáles son los equipos debutantes y qué nuevos socios estratégicos tiene la Liga1 Te Apuesto 2026.

La Liga1 Te Apuesto 2026 está próxima a comenzar. Una nueva edición de la Primera División del fútbol peruano arrancará este viernes 30 de enero, al mediodía, con el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima. Posterior a dicho encuentro, la primera jornada del campeonato continuará con distintos enfrentamientos que se llevarán a cabo también el sábado, domingo y lunes.

En esta nota de RPP te contamos un poco más acerca del formato, de los cambios en el reglamento, de los equipos debutantes y de los nuevos socios estratégicos de cara a la temporada 2026.

Formato del torneo peruano

La Liga1 Te Apuesto 2026 se dividirá en tres etapas: Apertura, Clausura y Playoffs. Tanto en el Apertura como en el Clausura se jugarán 17 fechas en el formato todos contra todos. A los Playoffs clasificarán los dos ganadores de ambos torneos (si quedan entre los siete primeros de la acumulada) más los dos mejores equipos de la tabla acumulada.

Estos cuadro equipos jugarán partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: el que tenga mejor ubicación en la acumulada se medirá ante el que tenga la posición más baja en una llave. El segundo y tercero se enfrentarán en otra llave. En ambos casos, el mejor ubicado será local en la vuelta.

En el caso de que los ganadores de Apertura y Clausura hayan quedado en primera y segunda posición de la tabla acumulada, no habrá semifinal, sino directamente final.

En el supuesto de que un mismo equipo sea el ganador de ambos torneos, los playoffs se disputarán únicamente para deefinir al subcampeón nacional.

Equipos participantes

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

CD Moquegua (debutante)

Chankas CYC

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

FBC Melgar

FC Cajamarca (debutante)

Juan Pablo II

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

UTC

Copa de la Liga

A mediados de la temporada, se planifica llevar a cabo la Copa de la Liga 2026. En ella, participarían tanto clubes de Primera División como de Segunda. El formato aún no ha sido oficializado.

Novedades en el reglamento

Durante la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán inscribir hasta siete jugadores extranjeros en la competición. Todos podrán jugar en simultáneo.

Se permitirá la sustitución de dos durante el segundo periodo de inscripción. Para ello, el club debe presentar la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada.

Socios estratégicos

En naming de la Liga1 Te Apuesto 2026 se mantiene, pero, además, presenta nuevos convenios comerciales con sponsors oficiales para la presente temporada. Entre los principales, se encuentran una marca de cervezas, una entidad financiera, un bróker y una empresa de transporte.

"Es una señal clara de que el torneo continúa ampliando su atractivo hacia nuevas industrias y audiencias, alineándose con marcas innovadoras y cercanas a la gente”, manifestó Fernando Corcino, presidente de Liga de Fútbol Profesional.

El objetivo, con los nuevos sponsors, es generar diversos espacios de visibilidad y acciones especiales dentro del ecosistema, así como distintas activaciones e iniciativas dirigidas a los hinchas.