Se sienten pasos: Navarro habló de su deseo para que Luis Advíncula llegue a Alianza tras desligarse de Boca

Luis Advíncula, en Perú, jugó por Juan Aurich y Sporting Cristal.
Luis Advíncula, en Perú, jugó por Juan Aurich y Sporting Cristal. | Fuente: Enfocados Podcast
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El gerente deportivo de Alianza Lima se pronunció respecto al futuro de Luis Advíncula, quien rescindió contrato en Boca Juniors.

Puede ser blanquiazul. Luis Advíncula rescindió contrato con Boca Juniors y en las últimas horas ha sido vinculado a Alianza Lima de cara a lo que será la temporada 2026.

Justamente, en relación con

 la chance de contar con Luis Advíncula de cara al corto plazo para la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores, fue consultado el gerente deportivo Franco Navarro. Este habló antes de tomar vuelo rumbo a Uruguay para una serie de amistosos que afrontará el equipo que dirige Pablo Guede.

"Si él tiene la capacidad de desvincularse de Boca, quién no lo quisiera tener. Nos encantaría tenerlo", respondió el dirigente de Alianza en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Alianza y la chance de contar con Luis Advíncula

Esta no es la primera vez que el directivo íntimo habló sobre el lateral derecho, internacional con la Selección Peruana. En el pasado mes de octubre tuvo comentarios sobre una oferta al club xeneize por el defensa.

"De más está hablar de su calidad futbolística y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada", manifestó en su momento.

Posteriormente, más allá del tema Luis Advíncula, destacó que los amistosos en la Serie Río de La Plata ayudarán para que el equipo tome forma de cara a lo que viene.

"Es una etapa importante, aunque la pretemporada empezó en Lima. Lo de Montevideo nos va a venir bien como queremos para el inicio del torneo (Liga1)", indicó.

Luego, sobre el plantel para este 2026, agregó que "El equipo está fantástico. Hay un compromiso enorme y se fortaleció el plantel. Renovamos nuestras ilusiones y tenemos la obligación de responder a las expectativas. Alianza Lima, más allá que el año pasado no logramos el objetivo que nos trazamos, no ha dejado de ser un buen plantel. Creo que desde la cabeza (DT) y el grupo, ahora tiene la responsabilidad de conseguir las metas que la institución se puso".

