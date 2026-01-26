No pudo ser para Sport Boys: perdió ante Everton en la presentación de su plantel 2026

Sport Boys, en la pasada temporada, se salvó del descenso a poco de la recta final, por lo que en este año 2026 en la Liga1 aspira llegar a un torneo internacional.

Por lo mismo es que Sport Boys, en su último amistoso de preparación previo al inicio del Torneo Apertura, jugó el tradicional Trofeo Lizárraga en el cual presenta a su plantel de manera oficial. El último domingo, en el Callao, recibió al chileno Everton y cayó en casa con un marcador de 3-2.

Juan Torres se encargó de abrir la cuenta a favor del Boys en el primer tiempo en el Estadio Miguel Grau, en tanto que Cristian Palacios igualó las cosas en la segunda mitad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Luego, Alan Medina marcó el 2-1 para el club chileno y Luciano Nequecaur puso la parcial igualdad para el elenco de la provincia constitucional del Callao.

Por último, pero no menos importante, Álvaro Madrid marcó el 3-2 a poco del final del duelo. De esta manera, Everton se llevó la tercera edición del Trofeo Lizárraga.

Se debe tener en cuenta que el Sport Boys, que para esta temporada es entrenado por el DT Jaime De La Pava, debutará en el Torneo Apertura contra Los Chankas. El partido se jugará en el puerto del Callao.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)