Martín Távara superó a Lionel Messi en destacado ranking en temporada 2025

La Liga1 2025 acabó con Universitario de Deportes como tricampeón nacional, mientras que el segundo lugar lo ocupó Cusco FC. En este certamen también destacaron jugadores de Sporting Cristal como es el caso de Martín Távara.

Távara, de 26 años, tuvo un buen cierre de temporada. El talentoso mediocampista fue uno de los mejores valores de Cristal y una de sus mejores presentaciones fue en el triunfo por penales ante Alianza Lima en los playoffs de la Liga1.

El mediocampista de la Selección Peruana fue destacado también por la prensa internacional en un ránking realizado por el medio 'Sofascore', que es especialista en estadísticas deportivas.

En las últimas horas se publicó una lista de los futbolistas sudamericanos que anotaron más goles de tiro libre y en el cual Martín Távara ocupa el primer lugar con cinco anotaciones por encima de jugadores de la talla de Lionel Messi (3).

El futbolista, que tiene un valor de 650 mil euros, se encuentra en mejor posición que Julián Álvarez de Atlético de Madrid.