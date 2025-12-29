"Nuestra fiesta será Monumental": así reaccionó Universitario tras confirmarse que jugará la 'Noche Crema' el 24 de enero

El Ministerio del Interior (Mininter) apostó por el diálogo y determinó dar las garantías respectivas a Alianza Lima y Universitario de Deportes para que se realicen los eventos de la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema' el sábado 24 de enero del 2026.
Luego de conocerse esta noticia, Universitario se pronunció en sus redes sociales enviando un mensaje a sus hinchas de cara a la presentación del plantel que dirige el español Javier Rabanal.
"Nuestra fiesta será Monumental", dice el inicio del mensaje de la 'U' que en el 2026 buscará el tetracampeonato y una buena participación en la Copa Libertadores.
"El tricampeón se reencuentra con su hinchada este 24 de enero. ¡Que el Estadio Monumental U se pinte de crema!", agregó el cuadro crema que enfrentará en la 'Noche Crema' a Universidad de Chile.
Venta de entradas a la Noche Crema de Universitario:
Norte (50 soles) Agotado
Sur (50 soles) Agotado
Oriente (150 soles)
Occidente Lateral (180 soles)
Occidente Central (250 soles)
Palco Monumental (150 soles)
Exp. Crema (2000 soles)