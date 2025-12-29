"Nuestra fiesta será Monumental": así reaccionó Universitario tras confirmarse que jugará la 'Noche Crema' el 24 de enero

El Ministerio del Interior (Mininter) apostó por el diálogo y determinó dar las garantías respectivas a Alianza Lima y Universitario de Deportes para que se realicen los eventos de la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema' el sábado 24 de enero del 2026.

Luego de conocerse esta noticia, Universitario se pronunció en sus redes sociales enviando un mensaje a sus hinchas de cara a la presentación del plantel que dirige el español Javier Rabanal.

"Nuestra fiesta será Monumental", dice el inicio del mensaje de la 'U' que en el 2026 buscará el tetracampeonato y una buena participación en la Copa Libertadores.

"El tricampeón se reencuentra con su hinchada este 24 de enero. ¡Que el Estadio Monumental U se pinte de crema!", agregó el cuadro crema que enfrentará en la 'Noche Crema' a Universidad de Chile.

Venta de entradas a la Noche Crema de Universitario:

Norte (50 soles) Agotado

Sur (50 soles) Agotado

Oriente (150 soles)

Occidente Lateral (180 soles)

Occidente Central (250 soles)

Palco Monumental (150 soles)

Exp. Crema (2000 soles)