"Nuestra fiesta será Monumental": así reaccionó Universitario tras confirmarse que jugará la 'Noche Crema' el 24 de enero

Universitario es el tricampeón peruano.
Universitario es el tricampeón peruano. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario pidió a los hinchas llenar el estadio Monumental en el duelo ante Universidad de Chile el próximo 24 de enero.

El Ministerio del Interior (Mininter) apostó por el diálogo y determinó dar las garantías respectivas a Alianza Lima y Universitario de Deportes para que se realicen los eventos de la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema' el sábado 24 de enero del 2026.

Luego de conocerse esta noticia, Universitario se pronunció en sus redes sociales enviando un mensaje a sus hinchas de cara a la presentación del plantel que dirige el español Javier Rabanal.

"Nuestra fiesta será Monumental", dice el inicio del mensaje de la 'U' que en el 2026 buscará el tetracampeonato y una buena participación en la Copa Libertadores.

"El tricampeón se reencuentra con su hinchada este 24 de enero. ¡Que el Estadio Monumental U se pinte de crema!", agregó el cuadro crema que enfrentará en la 'Noche Crema' a Universidad de Chile.

Venta de entradas a la Noche Crema de Universitario:

Norte (50 soles) Agotado

Sur (50 soles) Agotado

Oriente (150 soles)

Occidente Lateral (180 soles)

Occidente Central (250 soles)

Palco Monumental (150 soles)

Exp. Crema (2000 soles)

Universitario de Deportes Liga1 Noche Crema Fútbol peruano

