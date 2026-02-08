Una locura: entradas para el Super Bowl se consiguen desde 3 100 hasta más de 18 000 dólares

Por las nubes. El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3 100 y más de 18 000 dólares a solo horas para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El asiento más barato en el Super Bowl para ver la gran final del fútbol americano 2026, y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, se vendía por 3 100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Este precio en el Super Bowl 2026 ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3 600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2 000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18 600 dólares.

TODAY IS THE DAY!!!!



Super Bowl LX– 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/axyniV9o7Z — NFL (@NFL) February 8, 2026

Por las calles de San Francisco, donde la National Footbal League (NFL) colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman's Wharf.

Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60.

¿Dónde es el Super Bowl 2026 con el Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl 2026 -que se disputa entre los Patriots y Seahawks- tendrá lugar en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers de California y el cual cuenta con una capacidad para albergar a 68 500 asistentes. La esperada final de la NFL está programada a iniciar desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 3:30 p.m. de California.

Este es un evento que se transmitirá en diferentes países del mundo. En Sudamérica, la gran final de NFL se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En México, Canal 5, Fox Sports, ESPN y Disney+ se encargarán de la emisión, mientras que en Estados Unidos podrá ser visto vía NBC.