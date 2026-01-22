La nueva piel celeste: así es la camiseta de Sporting Cristal para la temporada 2026

Luego del lanzamiento de una camiseta especial por sus 70 años, Sporting Cristal presentó la nueva camiseta que el equipo usará durante la temporada 2026 de la Liga1 y Copa Libertadores. Esta prenda será la camiseta oficial del equipo masculino y femenino en todos los torneos nacionales e internacionales que dispute el conjunto celeste a lo largo del año.

Inspirada en el escudo que ha acompañado a Sporting Cristal desde sus comienzos, la nueva “piel celeste” toma la franja que atraviesa este histórico símbolo y la expande a lo largo de toda la camiseta, cruzando el pecho de lado a lado como un elemento central del diseño.

Tecnología en Sporting Cristal

Puma, la marca que viste a Cristal, informa que la camiseta incorpora la tecnología dryCELL, desarrollada para absorber la humedad y mantener al jugador seco y cómodo durante su uso, tanto en competencia como en entrenamientos.

Además, la camiseta está confeccionada con poliéster reprocesado, reafirmando el compromiso de la marca con el uso de materiales más responsables, sin comprometer el rendimiento, la ligereza ni la comodidad de la prenda.

Precio y venta

La nueva camiseta principal estará disponible en tallas desde la S hasta la XL, en versiones para hombre, mujer y niños. El precio oficial será de S/ 279 para adultos y de S/ 199 para la versión kids y se podrá encontrar en las tiendas PUMA en Perú y en su tienda virtual.

Esta es la nueva camiseta de Sporting Cristal.Fuente: Club Sporting Cristal

Fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026

TORNEO APERTURA

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)



