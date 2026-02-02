Sporting Cristal no descarta llegada de Bryan Reyna: "El fútbol es dinamico", señala Gustavo Zevallos

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, se refirió a los rumores sobre la posible llegada de Bryan Reyna en medio del arranque del Torneo Apertura 2026. Además de un posible alejamiento de Maxloren Castro, que podría emigrar al extranjero.

“Son jugadores de selección y siempre resultan atractivos. Actualmente no hay ningún acercamiento con Reyna, pero el fútbol es dinámico y el libro de pases se cierra el 15 de marzo. Hay jugadores por los que siempre se consulta, pero por ahora no hay nada concreto. Estamos enfocados en lo que viene la próxima semana”, dijo en Cusco a Inka Digital.

Recordemos que Reyna tiene contrato con Belgrano hasta fines del 2026, aunque no es titular indiscutible en el cuadro argentino.

Zevallos también dejó en claro que la dirigencia de Sporting Cristal está satisfecha con el plantel de jugadores que dirige el brasileño Paulo Autuori.

“Estamos contentos con el plantel que tenemos. Los que han llegado están a la altura y le han dado el nivel necesario. El tema del arquero lo veremos en otro momento, siempre estamos evaluando”, añadió.

Para finalizar, Zevallos valoró el empate de Cristal contra Deportivo Garcilaso. “Creo que el equipo hizo un buen partido. Se pudo haber ganado, pero deja una buena sensación para el inicio del campeonato. Hay cosas por mejorar, pero nos quedamos con lo positivo. Hay que ser más finos para aprovechar las oportunidades y poder anotar”, culminó.