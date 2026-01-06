Últimas Noticias
Universitario de Deportes confirmó los amistosos que afrontará antes de la Liga 1 2026

El entrenador Javier Rabanal y el delantero Alex Valera.
El entrenador Javier Rabanal y el delantero Alex Valera. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario de Deportes se alista para su vuelta a las canchas con una exigente pretemporada en Campo Mar 'U'.

Universitario de Deportes se encuentra en plena pretemporada de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Por ello, ya programó una serie de amistosos que incluye la 'Noche Crema' que se realizará en el estadio Monumental.

A través de sus redes sociales, la 'U' dio a conocer los amistosos ante Sport Boys, Melgar y el ya confirmado Universidad de Chile en la presentación del plantel que dirige el entrenador español Javier Rabanal.

"Amistosos confirmados. Estos son los partidos de preparación que disputará el único grande en su pretemporada", señaló el cuadro crema en su publicación que no paso desapercibido por los hinchas cremas.

Programación de los partidos de Universitario:

Universitario vs Sport Boys

Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Campo Mar 'U' (Lurín)


Universitario vs Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)


Universitario vs 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

Javier Rabanal (Entrenador - España)

Diego Romero (Arquero)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Delantero - Senegal)

Héctor Fertoli (Atacante - Argentina)

Universitario de Deportes Liga1 Fútbol Peruano

