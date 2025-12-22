Jorge Fossati incómodo tras salida de Universitario: "Las deudas no terminan de arreglarse"

Jorge Fossati se encuentra incómodo tras su salida de Universitario de Deportes, ya que asegura que la administración crema debe definir sus temas económicos que se encuentran pendientes tras desvincularse como director técnico.

"Estoy tratando de disfrutar, al menos como mínimo, una pausa. Del todo no puedo porque, lamentablemente, ya está tomada la decisión. Todo bien con lo que se estipula en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", declaró.

El entrenador uruguayo indicó que espera que su situación sea definida por Universitario, que este lunes presentará al español Javier Rabanal como su flamante técnico.

"Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se va a estar usando ese dinero en otras cosas" agregó a Radio Ovación.

Su amor por Universitario no es negociable

"Lo que quiero es que se termine esta etapa, porque son cosas del fútbol, pero siempre con el respeto y el cariño que nos hemos dispensado en todo este tiempo. Mi cariño por el club no va a cambiar, y esperemos que la nueva etapa también arranque bien", expresó.

Finalmente, Fossati sostuvo que esperaba reunirse con la administración para finiquitar su permanencia en la 'U', pero su intención no se cristalizó.

"Yo lo que pretendía era reunirme con la nueva administración, que era lo más lógico, para unir criterios y llegar al 2026 mucho más fuertes", culminó.