¿Y Universitario? Michael Hoyos apuntó que "No voy a Perú", pese a interés del tricampeón peruano [VIDEO]

Universitario busca fichajes para lo que será la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores (fase de grupos). En ese contexto, RPP pudo conocer que hay interés por el delantero Michael Hoyos, quien en esta temporada jugó en Independiente del Valle.

Justamente, Michael Hoyos tuvo el pasado domingo su último partido con la camiseta del IDV en lo que fue 1-0 sobre Barcelona SC en la Liga Pro de Ecuador. Luego del duelo, en zona mixta, el atacante declaró y mencionó que no ve en concreto su futuro en la liga peruana de primera división, en medio del interés de Universitario de Deportes.

"No voy a Perú. Si quieren saber, no voy a Perú", fue lo que dijo brevemente Hoyos a los medios ecuatorianos que se dieron cita en el Estadio Banco De Guayaquil.

Esta fue la palabra del delantero ecuatoriano Michael Hoyos. | Fuente: Red Gol Ecuador

La palabra de Michael Hoyos, delantero que quiere Universitario

En la 'U' han mostrado su deseo de contar con el delantero ecuatoriano de 34 años, aunque el mismo futbolista declaró que no tiene la intención de jugar en la Liga1.

Previamente, el jugador sostuvo que su tiempo en el popular 'Matagigantes' llegó a su fin. Es más, previo al partido frente al Barcelona SC recibió un placa conmemorativa por lo hecho en el cuadro que viste con indumentaria negra y azul.

"Yo creo que mi tiempo en Independiente del Valle terminó", fue lo que sostuvo Michael Hoyos a Match Deportes. Resta conocer, ahora, si es que en las próximas horas Universitario intenta su contratación o la descarta, tras sus declaraciones.

Por otra parte, en la tienda crema anunciaron el fichaje del director técnico español Javier Rabanal. Dejó a un Independiente del Valle campeón para tomar el proyecto merengue en la campaña que viene.

Rabanal ya es de Universitario

"Bienvenido a su nueva casa, profe. El único grande del Perú le da la bienvenida a Javier Rabanal Hernández, nuevo director técnico de nuestro primer equipo. ¡Hagamos historia juntos!", escribió Universitario en su cuenta de X.

De esta manera, el monarca de la primera división nacional buscará lograr el tetracampeonato de la Liga1, tras los títulos obtenidos con Jorge Fossati (2023 y 2025) y Fabián Bustos (2024).