Jorge Fossati regresó al Perú: "En Universitario interpretaron que no podíamos seguir juntos, ellos definen"

Jorge Fossati está de regreso en el Perú. El extécnio de Universitario de Deportes llegó al país, según explicó, para tratar temas personales y asistir a la gala de premiación de la Liga1 Te Apuesto 2025, donde está nominado en la categoría Mejor Entrenador tras conseguir el tricampeonato con los cremas.

“Siempre pienso que esos logros o distinciones individuales hay que tomarlas con la debida humildad y saber que en esto no hay nadie que gane nada solo”, declaró el estratega uruguayo, quien luego de semanas de negociaciones no alcanzó un acuerdo con la directiva de para seguir al frente del equipo.

“Es una mezcla de todo. Festejando la alegría de un año maravilloso y, por otro lado, un poco bastante la frustración por lo que todos ustedes saben”, indicó.

Jorge Fossati y su salida de Universitario

Jorge Fossati se refirió a los puntos que llevaron a que no continúe al mando de la ‘U’ y resaltó que no hubo un pedido de su parte de realizar los entrenamientos en la sede de Campo Mar.

“Yo ya aclaré bastantes cosas y he dicho con claridad que hay mentirosos y dije por qué. Lo demás es simplemente una diferencia de visión que ha llevado al club a tomar la decisión que tomó. En vez de decir clarísimamente cómo es, ‘el club tomó la decisión, desgaste institucional’, y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter y todo eso”, remarcó.

¿Fossati volverá a Universitario?

Jorge Fossati ganó los títulos nacionales en las temporadas que estuvo al mando de Universitario (2023 y 2025), siendo esencial para la obtención del segundo tricampeonato de los cremas. Así, expresó que guarda un afecto especial para el club.

“Son dos partes y hay una que interpretó que no podíamos seguir juntos y son los que definen, pero a mí no me cambia para nada los sentimientos que tengo para Universitario, siempre van a ser los mejores”, señaló.

Fossati, de 73 años y también exentrenador de la Selección Peruana, apuntó que se tendrá un periodo de descanso antes de definir su futuro.

“Un break por lo menos. Depende de lo que vaya pensando con el tiempo. No estoy para planificar nada”, concluyó.