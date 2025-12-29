Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Javier Rabanal sabe bien su objetivo: "En Universitario me piden el 'tetra', hay presión"

Universitario peleará con Rabanal a nivel local e internacional.
Universitario peleará con Rabanal a nivel local e internacional. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El nuevo DT de Universitario conversó con la prensa español sobre lo que significa dirigir al plantel crema.

Se respira un nuevo aire en Universitario con la llegada del español Javier Rabanal, quien firmó contrato como nuevo director técnico crema ante la salida del uruguayo Jorge Fossati.

Recién la próxima semana dará inicio la pretemporada de Universitario de Deportes y Javier Rabanal define detalles. Antes de su vuelta a Perú (se encuentra en España actualmente), el DT dio una entrevista a la prensa de su país y respondió sobre qué es lo que le piden en la tienda crema.

"Tiene (el club) 29 ligas ganadas, el triplete consecutivo y lo que me piden es el 'tetra'. Sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos. Me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle y los conocí cuando nos enfrentamos en la Copa Libertadores", manifestó Rabanal a Radio Marca.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Rabanal tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano, español, chino y neerlandés.
Rabanal tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano, español, chino y neerlandés. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Rabanal por Universitario

Luego, en el citado medio español comentó que en el transcurso de la temporada la relación se desgastó con su ahora exconjunto; Independiente del Valle.

"Hay presión porque hay 12 millones de aficionados y van como 60 mil al estadio (de local). Yo empecé a tener desavenencias en el día a día con Del Valle. Álvaro Barco (gerente deportivo de la 'U') mostró su interés. Se cerró el acuerdo rápido", agregó.

Por último, Javier Rabanal sostuvo que la propuesta de Universitario tuvo prioridad respecto a otras que tuvo sobre la mesa. Quería llegar a firmar con el club merengue para jugar la Liga1 y fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

"Me apetecía mucho ir de todas las propuestas que tenía de diferentes sitios. Llegamos a un entendimiento", indicó el DT.

Lo que dicen de Javier Rabanal

De otro lado, hace unos días, desde Ecuador dieron cuenta de cómo es Javier Rabanal sobre su forma de comunicarse con sus equipos.

"El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal y no guardarse nada. Ir directo y ser de frente. No acomodar las cosas", le dijeron en El Canal del Fútbol.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Javier Rabanal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA