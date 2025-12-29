Javier Rabanal sabe bien su objetivo: "En Universitario me piden el 'tetra', hay presión"

Se respira un nuevo aire en Universitario con la llegada del español Javier Rabanal, quien firmó contrato como nuevo director técnico crema ante la salida del uruguayo Jorge Fossati.
Recién la próxima semana dará inicio la pretemporada de Universitario de Deportes y Javier Rabanal define detalles. Antes de su vuelta a Perú (se encuentra en España actualmente), el DT dio una entrevista a la prensa de su país y respondió sobre qué es lo que le piden en la tienda crema.
"Tiene (el club) 29 ligas ganadas, el triplete consecutivo y lo que me piden es el 'tetra'. Sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos. Me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle y los conocí cuando nos enfrentamos en la Copa Libertadores", manifestó Rabanal a Radio Marca.