Javier Rabanal sabe bien su objetivo: "En Universitario me piden el 'tetra', hay presión"

Rabanal tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano, español, chino y neerlandés. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Rabanal por Universitario

Luego, en el citado medio español comentó que en el transcurso de la temporada la relación se desgastó con su ahora exconjunto; Independiente del Valle.

"Hay presión porque hay 12 millones de aficionados y van como 60 mil al estadio (de local). Yo empecé a tener desavenencias en el día a día con Del Valle. Álvaro Barco (gerente deportivo de la 'U') mostró su interés. Se cerró el acuerdo rápido", agregó.

Por último, Javier Rabanal sostuvo que la propuesta de Universitario tuvo prioridad respecto a otras que tuvo sobre la mesa. Quería llegar a firmar con el club merengue para jugar la Liga1 y fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

"Me apetecía mucho ir de todas las propuestas que tenía de diferentes sitios. Llegamos a un entendimiento", indicó el DT.

Lo que dicen de Javier Rabanal

De otro lado, hace unos días, desde Ecuador dieron cuenta de cómo es Javier Rabanal sobre su forma de comunicarse con sus equipos.

"El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal y no guardarse nada. Ir directo y ser de frente. No acomodar las cosas", le dijeron en El Canal del Fútbol.