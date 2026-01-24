"Universitario es el tricampeón": DT de la U. de Chile destacó al club peruano antes de la Noche Crema

La U. de Chile ya está en suelo peruano para lo que será el cotejo ante Universitario en el Estadio Monumental, en el marco de la Noche Crema 2026.

Con el director técnico Francisco Meneghini, el club chileno arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez el último sábado en horas de la tarde. Allí, el DT del popular 'Romántico viajero' tuvo breves palabras para lo que será el enfrentamiento contra Universitario de Deportes en condición de visitante.

"Va a ser un buen partido contra un gran rival. Es el tricampeón y es un equipo muy fuerte", fue lo que mencionó en técnico de la U. de Chile a Entre Bolas.

Más allá, detalló que el amistoso le servirá a su equipo para empezar la nueva temporada de la liga chilena de primera división de la mejor manera.

"Estamos terminando la fase de preparación y va a ser un buen partido para ver cómo estamos previo a la competencia. Eduardo Vargas se encuentra trabajando bien y está a disposición", agregó el estratega.

Cronograma de la Noche Crema 2026

5:00 p.m. - Apertura de puertas y activaciones en patio de comidas

5:30 p.m. - DJ y activaciones con las tribunas

6:00 p.m. - Presentación de disciplinas polideportivas

7:00 p.m. - Show de drones y luces

7:20 p.m. - Show central de Los Caligaris

7:40 p.m. - Presentación del plantel 2026

8:45 p.m. - Inicio del partido

9:30 p.m. - Show de medio tiempo Los Caligaris

11:00 p.m. - Fin del evento

Los refuerzos de Universitario para el 2026

Hasta el momento, Universitario se ha reforzado con el delantero senegalés Sekou Gassama, el defensa argentino Caín Fara, el mediocampista argentino Héctor Fértoli, el regreso del arquero Diego Romero tras su cesión a Banfield, el arribo del brasilero Miguel Silveira y el atacante argentino Lisandro Alzugaray.