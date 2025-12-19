Åge Hareide, exseleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia, murió a los 72 años

Luto en el fútbol nórdico. Åge Hareide, exseleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia, murió el jueves, 18 de diciembre, a los 72 años, tras ser diagnosticado con cáncer cerebral.

Conocida la noticia, diversos clubes y federaciones expresaron su pesar por el fallecimiento del veterano entrenador y exfutbolista.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) calificó a Hareide como “una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol noruego”.

“A lo largo de su vida en el fútbol, fue ampliamente reconocido por su visión táctica, su liderazgo y su profunda contribución al juego en Escandinavia”, resaltó en un comunicado.



Our thoughts are with the family, friends and former colleagues of Norway’s Åge Hareide, who has passed away at the age of 72.https://t.co/uv3E8No2Ct pic.twitter.com/5AvPXrT7lb — UEFA (@UEFA) December 19, 2025

Fue entrenador de Sergio Peña

A lo largo de su dilatada carrera como entrenador, Åge Hareide dirigió al Malmö FF, de Suecia, donde coincidió con el volante peruano Sergio Peña, hoy en Alianza Lima.

En un comunicado, el Malmö FF dijo estar de luto por “la pérdida de una fantástica persona y entrenador de fútbol, que nos dejó recuerdos inolvidables y jugó un papel decisivo en el club que somos hoy”.

“Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, Åge”, resaltó el elenco sueco.

Hareide dirigió a diversos clubes nórdicos, aunque también fue seleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia.

