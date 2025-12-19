Últimas Noticias
Åge Hareide, exseleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia, murió a los 72 años

Åge Hareide murió a los 72 años víctima de cáncer cerebral.
Åge Hareide murió a los 72 años víctima de cáncer cerebral. | Fuente: Malmö FF
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El técnico noruego llegó a dirigir al peruano Sergio Peña durante su paso por el Malmö FF, de Suecia. En noviembre pasado, se reveló que el entrenador fue diagnosticado con cáncer cerebral.

Luto en el fútbol nórdico. Åge Hareide, exseleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia, murió el jueves, 18 de diciembre, a los 72 años, tras ser diagnosticado con cáncer cerebral.

Conocida la noticia, diversos clubes y federaciones expresaron su pesar por el fallecimiento del veterano entrenador y exfutbolista.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) calificó a Hareide como “una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol noruego”.

“A lo largo de su vida en el fútbol, fue ampliamente reconocido por su visión táctica, su liderazgo y su profunda contribución al juego en Escandinavia”, resaltó en un comunicado.

Fue entrenador de Sergio Peña

A lo largo de su dilatada carrera como entrenador, Åge Hareide dirigió al Malmö FF, de Suecia, donde coincidió con el volante peruano Sergio Peña, hoy en Alianza Lima.

En un comunicado, el Malmö FF dijo estar de luto por “la pérdida de una fantástica persona y entrenador de fútbol, que nos dejó recuerdos inolvidables y jugó un papel decisivo en el club que somos hoy”.

“Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, Åge”, resaltó el elenco sueco.

Hareide dirigió a diversos clubes nórdicos, aunque también fue seleccionador de Noruega, Dinamarca e Islandia.

