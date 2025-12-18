Ya es oficial la Finalissima entre Argentina vs. España: ¿cuándo se jugará el partidazo?

Confirmado. La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el Lusail Stadium (Qatar), que acogió la final del último Mundial 2022.

La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), confirmaron la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales.

Presentada como parte de una estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima reúne a las mejores selecciones nacionales de Europa y Sudamérica y Argentina, actual campeona del mundo, que ganó la edición inaugural de la competición bajo la actual denominación en 2022, tras vencer a Italia (3-0) en Wembley.

Será la primera vez que la selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina.

La Finalissima se juega al 100 %

'La Roja' llegará al duelo contra el plantel de Lionel Scaloni no solo como vigente campeona de Europa, sino como número uno en el Ránking FIFA por delante precisamente del combinado sudamericano

El último duelo oficial entre Argentina y la Selección de España fue en marzo de 2018, cuando jugaron en un partido amistoso en Madrid con victoria europeoa por 6-1.

Ambos equipos se han enfrentado 14 veces, con un resultado de seis victorias para cada uno y dos empates.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó que "la Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones". "Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración", añadió.

"Este emblemático partido es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico", opinó el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.