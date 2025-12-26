Alexander Robertson, de raíces peruanas, anotó y colocó a Cardiff como líder en la League One

El nacido en Reino Unido, pero con madre peruana, se lució en el triunfo de Cardiff a Exeter City.

Cardiff venció 1-0 a Exeter City y consiguió apoderarse del primer lugar de la League One 2025/26 (Tercera división de Inglaterra). El gol del triunfo lo anotó Alexander Robertson, de raíces peruanas

El nacido hace 22 años en el Reino Unido inclinó la balanza a favor de Cardiff. Su anotación llegó en el minuto 53 cuando el partido se tornaba parejo en el trámite del juego.

"La forma en que Brian quiere que juguemos es la que conozco, y creo que todos estamos en sintonía y disfrutamos del fútbol con él y el cuerpo técnico", declaró Robertson al final del compromiso.

Robertson, futbolista escocés de madre peruana, pasó de ser una chance en la convocatoria a la Selección Peruana a ser llamado por Australia en los amistosos ante Canadá y Estados unidos que se disputaron en octubre pasado.

🗣️ "The way Brian wants us to play is the way I know, and I think everyone is on the same wavelength and enjoying their football under him and the coaching staff.”



Alex's post match thoughts 🔗 https://t.co/PLEU6L3xj3#CityAsOne pic.twitter.com/KJ9ahIqNzj — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) December 26, 2025

Cardiff en la tabla de posiciones

Cardiff, con Alexander Robertson, se ubica en el primer lugar de la League One 2025/26 (Tercera división de Inglaterra). Tras 21 partidos, suma 44 puntos y sacó 3 unidades a su escolta Lincoln City (41).

En su próximo encuentro, Cardiff jugará de local ante Stevenage el lunes 29 de diciembre a partir de las 2:45 p.m. (hora peruana), en el Cardiff City Stadium.