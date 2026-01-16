Luto en el fútbol brasileño: bus con plantel del club Águia de Marabá sufrió fatal accidente tras un partido

Luto en el fútbol brasileño. El plantel Sub-20 del club Águia de Marabá sufrió un fatal accidente de tránsito cuando regresaba a su localidad tras disputar un partido de la Copa São Paulo de Futebol Júnior, de acuerdo con medios brasileños.

El incidente se registró ayer, jueves, cerca de la ciudad de Crixás do Tocantins, en circunstancias que son motivo de investigación.

En un comunicado, el club Águia de Marabá confirmó que, en el trágico accidente, falleció el preparador físico Hecton Alves, mientras que el entrenador, Ronan Tyezer, resultó gravemente herido y actualmente está hospitalizado “recibiendo la atención adecuada”.

“En este momento de tristeza, manifestamos nuestra solidaridad con los familiares, amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos que sufren por esta pérdida irreparable. En señal de luto y respeto, nos unimos en oración, deseando fuerza y consuelo a los corazones que están de duelo”, agregó.

El club informó que no hay reportes de heridos entre los jóvenes futbolistas del plantel Sub-20.

El Águia de Marabá, con sede en el estado de Pará, aseguró que el bus en el que se desplazaba su delegación chocó con un camión “que se encontraba detenido en la carretera sin señalización”.



Clubes brasileños reaccionan a la tragedia del Águia de Marabá

Conocida la trágica noticia, diversos clubes del fútbol brasileño emitieron sendos comunicados, en los que expresaron su solidaridad con el Águia de Marabá y sus condolencias el fallecimiento del preparador físico del equipo.

Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, entre otros, publicaron mensajes de apoyo al club de Marabá, que actualmente milita en la cuarta división del balompié brasileño.

Fundado el 22 de enero de 1982, el Águia de Marabá es uno de los clubes más populares del estado de Pará y ha llegado a tener una importante presencia en competiciones nacionales.



O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o grave acidente envolvendo a delegação do Águia de Marabá Sub-20, ocorrido no retorno após a disputa da Copinha.



Nos solidarizamos com o clube, atletas, comissão técnica, familiares e amigos neste momento tão doloroso. Nossos… pic.twitter.com/Xw74VQrtjv — FL4MEN9O (@Flamengo) January 16, 2026