Oficial: Senegal y Marruecos fueron duramente sancionados por incidentes en final de la Copa Africana de Naciones

Oficial. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió desestimar el recurso de Marruecos para quitarle a Senegal el título de campeón de la Copa Africana de Naciones, pero sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión, por incitar a sus jugadores a abandonar el campo después de que el árbitro señalase un penal en contra, en el añadido de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

Además, la CAF multó con 100 000 dólares al DT de la Selección de Senegal por "conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio e integridad y atentar contra la imagen del fútbol", y con dos partidos a los jugadores Illiman Ndyaye e Ismaila Sarr "por comportamiento antideportivo hacia el árbitro".

Marruecos tampoco se libra de las sanciones. Su estrella, Achraf Hakimi, fue suspendido por dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año por "comportamiento antideportivo", y el delantero Ismael Sabari por tres, más multa de 100 000 dólares por "conducta antideportiva".

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

OFFICIAL STATEMENT: CAF Disciplinary Board imposes sanctions on the Fédération Sénégalaise de Football (FSF), the Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).



🔗 https://t.co/Yx8QUG8y1x



🔗 https://t.co/Cy4Vd3shZc#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dfR6Ai2ZPX — CAF Media (@CAF_Media) January 29, 2026

Más sanciones por la Copa Africana de Naciones

También, impone a la selección senegalesa varias multas de un monto total de 615 000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y por la falta disciplinaria del equipo nacional.

A la federación marroquí por un monto total de 315 000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio" -tras intentar retirar la toalla al portero senegalés Édouard Mendy-, "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR y "obstaculización del trabajo del árbitro", y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.

Durante la final de la Copa Africana de Naciones, se produjeron varios incidentes y, en el tramo final, los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti a favor de Marruecos, lo que propició el que la afición senegalesa intentó saltar al campo, lo que generó momentos de tensión que requirieron la intervención de la seguridad.

Finalmente, a instancias de su capitán Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo. El meta Edouard Mendy detuvo el penalti lanzado 'a lo Panenka' por el marroquí Brahim Díaz, y Senegal logró la victoria en la prórroga, gracias a un gol de Pape Gueye.

