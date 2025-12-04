De Ecuador a Londres: Arsenal fichó a los gemelos Holger y Edwin Quintero, de Independiente del Valle

Ya es oficial. Independiente del Valle oficializó este jueves el traspaso de los derechos deportivos de los gemelos Holger y Edwin Quintero al Arsenal, al que llegarán en 2027, cuando cumplan la mayoría de edad.

"Desde el Valle de los Sueños, anunciamos con orgullo la transferencia del registro de los gemelos Holger y Edwin Quintero al Arsenal a partir de agosto 2027", publicó el Independiente del Valle en su red social X.

Anotó que al formarse en el proceso integral de IDV, "los hermanos Quintero han crecido bajo una metodología que prioriza valores, educación y desarrollo humano, además del alto rendimiento".

Arsenal ya tiene a los gemelos Quintero

Por lo que los centrocampistas juveniles de la selecciones de Ecuador esperarán hasta el año 2027 para vincularse a la disciplina deportiva de los 'gunners' donde milita el también ecuatoriano el defensa Piero Hincapié, también formado en el IDV.

Independiente del Valle precisó que "los chicos seguirán su formación en casa, avanzando paso a paso, hasta convertirse en jugadores del club londinense cuando cumplan 18 años", pues "en IDV seguimos construyendo futuro: formamos personas, transformamos sueños y proyectamos talento al mundo".

En el cuadro de Independiente del Valle también se formaron el centrocampista Moisés Caicedo, del Chelsea inglés, que adquirió los derechos deportivos del volante juvenil Kendry Páez; el defensa Willian Pacho, del PSG francés, entre otras figuras que con la selección se han clasificado para el Mundial 2026.

Hay que tener en cuenta que el equipo londinense, en la Premier League, de momento marcha en el primer lugar con 33 puntos. Tiene 5 unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Manchester City, y el sábado 6 de diciembre visita a Aston Villa.