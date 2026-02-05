A corazón abierto: Marc-André ter Stegen escribió una emotiva carta por su nueva lesión, ahora con el Girona

Marc-André ter Stegen dejó el Barcelona a modo de préstamo y firmó por el Girona. Debutó, aunque tuvo una lamentable lesión en el isquiotibial izquierdo frente a Real Oviedo.

Las lesiones han sido un malestar para Marc-André ter Stegen en los últimos meses y su nueva dolencia pone en duda su llamado a la Selección de Alemania de cara al Mundial 2026. Por lo mismo es que el portero usó sus redes sociales para escribir una emotiva carta.

"La mayoría no me conoce a nivel personal, así que quiero compartir algo con ustedes. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", dijo Ter Stegen, en un primer momento, vía Instagram y X.

El fin de… pic.twitter.com/I0VUzaq5ld — Marc ter Stegen (@mterstegen1) February 5, 2026

No hay tiempo de baja confirmado para Ter Stegen

Luego, el también exguardameta del Borussia Monchengladbach habló en concreto de su nueva lesión que lo sacará de las canchas en el corto y mediano plazo.

"El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común", apuntó.

Asimismo, y pese a la dolencia, Marc-André ter Stegen aseguró que saldrá adelante y que tiene el respaldo de los suyos para volver a jugar con el Girona.

"Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía", agregó.

Por último, el portero añadió que "Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación".