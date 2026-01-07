Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Doloroso blooper: futbolista lanzó pelotazo por error a una persona durante su presentación en el Guayaquil City [VIDEO]

‘Kitu’ Díaz intentó regalar un balón a los hinchas, pero terminó dando un pelotazo a un colaborador del Guayaquil City.
‘Kitu’ Díaz intentó regalar un balón a los hinchas, pero terminó dando un pelotazo a un colaborador del Guayaquil City. | Fuente: Guayaquil City
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En su presentación en el Guayaquil City, ‘Kitu’ Díaz comenzó a regalar balones al público, pero uno de sus disparos golpeó por error a uno de los colaboradores del club. El momento se volvió viral en redes sociales.

La presentación del veterano volante argentino Damián ‘Kitu’ Díaz en el Guayaquil City ha causado gran revuelo en Ecuador, pero no precisamente por razones futbolísticas.

Resulta que, tras la ceremonia, el jugador comenzó a regalar balones a los hinchas que llegaron al Estadio Christian Benítez. Sin embargo, uno de sus pelotazos impactó por error a uno de los colaboradores del club ecuatoriano.

Lo ocurrido generó burlas entre los asistentes e, incluso, el propio jugador no pudo contener la risa al darse cuenta de su involuntario error.

El video del curioso (y seguramente doloroso) blooper no tardó en volverse viral en redes sociales, con diversos comentarios en torno a lo sucedido.

‘Kitu’ Díaz en Guayaquil City

A los 39 años, el veterano volante argentino ‘Kitu’ Díaz afronta un nuevo reto en su carrera profesional con el Guayaquil City, de la primera división de Ecuador.

Formado en Rosario Central, el mediocampista ha jugado en diversos clubes de Argentina, Chile, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, ‘Kitu’ es considerado ídolo del Barcelona de Ecuador, donde jugó varias temporadas. Incluso, según reportes de prensa, varios hinchas de este club acudieron a la presentación del argentino en Guayaquil City.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Guayaquil City Fútbol Video viral

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA