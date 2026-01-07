Doloroso blooper: futbolista lanzó pelotazo por error a una persona durante su presentación en el Guayaquil City [VIDEO]

La presentación del veterano volante argentino Damián ‘Kitu’ Díaz en el Guayaquil City ha causado gran revuelo en Ecuador, pero no precisamente por razones futbolísticas.

Resulta que, tras la ceremonia, el jugador comenzó a regalar balones a los hinchas que llegaron al Estadio Christian Benítez. Sin embargo, uno de sus pelotazos impactó por error a uno de los colaboradores del club ecuatoriano.

Lo ocurrido generó burlas entre los asistentes e, incluso, el propio jugador no pudo contener la risa al darse cuenta de su involuntario error.

El video del curioso (y seguramente doloroso) blooper no tardó en volverse viral en redes sociales, con diversos comentarios en torno a lo sucedido.



Kitu Díaz fue presentado como nuevo refuerzo de Guayaquil City, quiso regalar una pelota a la tribuna, la agarró mal y LE PEGÓ UN PELOTAZO a uno.



JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇪🇨pic.twitter.com/ECGh66gKQ3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 7, 2026

‘Kitu’ Díaz en Guayaquil City

A los 39 años, el veterano volante argentino ‘Kitu’ Díaz afronta un nuevo reto en su carrera profesional con el Guayaquil City, de la primera división de Ecuador.

Formado en Rosario Central, el mediocampista ha jugado en diversos clubes de Argentina, Chile, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, ‘Kitu’ es considerado ídolo del Barcelona de Ecuador, donde jugó varias temporadas. Incluso, según reportes de prensa, varios hinchas de este club acudieron a la presentación del argentino en Guayaquil City.

