Marruecos sigue imparable: ganó un título más al vencer a Jordania en la final de la Copa Árabe 2025

Los ‘Leones del Atlas’ son campeones. La Selección de Marruecos venció este jueves por 3-2 a Jordania en la final de la Copa Árabe 2025 disputada en Qatar, que se resolvió en la prórroga con un gol de Abderrazak Hamdallah.

Marruecos logró su segundo título en esta competición, después del alcanzado en 2012 en Arabia Saudita, en una edición en la que ganó cinco partidos y empató uno, en la fase de grupos, para acabar invicto. Una gesta que la completó sin sus principales figuras internacionales.

El partido no pudo comenzar mejor para Marruecos, que sorprendió con uno de los goles del torneo, obra de Oussama Tannane, en el minuto 4. El centrocampista del Umm-Salal vio adelantado al meta jordano Yazeed Abulaila y elevó el esférico con la pierna izquierda desde su propio campo, a una distancia de más de 50 metros, para lograr el 1-0.

Las selección jordana intentó salir y crear peligro, pero fue incapaz de hacer algo de daño a su rival en la primera mitad.

Jordania salió mucho más motivada tras el paso por los vestuarios tras la entrada al campo de Odeh Al Fakhouri y Al Quraishi. En tres intensos minutos, Ali Olwan cabeceó a la red en una jugada ensayada en un saque de esquina para devolver la igualada al marcador, 1-1 (48’).

Cada vez más cómoda, Jordania se encontró con un penal por mano de Aschraf El Mahdioui que transformó de nuevo Olwan en el 68 para situar el 2-1 y desatar el delirio de sus hinchas en Lusail.

Marruecos trató de reaccionar y puso toda su artillería sobre el césped. En el minuto 87, Hamdallah pescó un balón suelto para colocar de nuevo el empate 2-2 y mandar el encuentro a la prórroga.

Hamdallah volvió a ejercer de '9' al encontrar otro balón suelto en el área pequeña en el minuto 100 y sentenciar el 3-2 de la contienda.

El crecimiento futbolístico de Marruecos

Marruecos ha experimentado un crecimiento importante desde que logró el cuarto puesto del Mundial Qatar 2022, siendo el primer representativo africano en llegar a las semifinales del máximo certamen FIFA. Desde aquel episodio, el seleccionado que tiene como principal figura a Achraf Hakimi consiguió:

Copa África Sub 23 2023

Campeonato Africano de Naciones 2024

Bronce de los Juegos Olímpicos París 2024

Copa África Sub 17 2025

Subcampeonato de Copa África Sub 20 2025

Mundial Sub 20 2025

Copa Árabe 2025