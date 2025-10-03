Últimas Noticias
Partidos de hoy, 4 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga 1

| Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 4 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV este sábado 4 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre ADT vs Sporting Cristal. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Sport Boys vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Real Oviedo vs Levante - ESPN 3, Disney+

9:15 a.m. | Girona vs Valencia - ESPN 3, Disney+

11:30 a.m. | Athletic Bilbao vs Mallorca - ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:30 a.m. | Leeds vs Tottenham - ESPN 2, Disney

9:00 a.m. | Manchester United vs Sunderland - ESPN 2, Disney

9:00 a.m. | Arsenal vs West Ham - ESPN 2, Disney

11:30 a.m. | Chelsea vs Liverpool - ESPN 2, Disney

Partidos de hoy, Serie A - Italia

8:00 a.m. | Parma vs Lecce - Disney+

8:00 a.m. | Lazio vs Torino - Disney+

11:00 a.m. | Inter vs Cremonese - Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs Como - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Leverkusen vs Unión Berlín - ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Dortmund vs Leipzig - ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs St. Pauli - ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Augsburgo vs Wolfsburg - ESPN 5, Disney+

11:30 a.m. | Frankfurt vs Bayern Munich - ESPN 5, Disney+

fútbol en vivo paridos de hoy Liga 1 LaLiga

