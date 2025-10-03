Partidos de hoy, 4 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga 1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 4 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV este sábado 4 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre ADT vs Sporting Cristal. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | Los Chankas vs Cusco FC - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Sport Boys vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
7:00 a.m. | Real Oviedo vs Levante - ESPN 3, Disney+
9:15 a.m. | Girona vs Valencia - ESPN 3, Disney+
11:30 a.m. | Athletic Bilbao vs Mallorca - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
6:30 a.m. | Leeds vs Tottenham - ESPN 2, Disney
9:00 a.m. | Manchester United vs Sunderland - ESPN 2, Disney
9:00 a.m. | Arsenal vs West Ham - ESPN 2, Disney
11:30 a.m. | Chelsea vs Liverpool - ESPN 2, Disney
Partidos de hoy, Serie A - Italia
8:00 a.m. | Parma vs Lecce - Disney+
8:00 a.m. | Lazio vs Torino - Disney+
11:00 a.m. | Inter vs Cremonese - Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs Como - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
8:30 a.m. | Leverkusen vs Unión Berlín - ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Dortmund vs Leipzig - ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Werder Bremen vs St. Pauli - ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Augsburgo vs Wolfsburg - ESPN 5, Disney+
11:30 a.m. | Frankfurt vs Bayern Munich - ESPN 5, Disney+