Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y LaLiga

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 21 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú SAFAP vs. Bolivia por Amistoso internacional. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Girona vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN

10:15 a.m. Villarreal vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN

12:30 p.m. Elche vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports

3:00 p.m. Real Betis vs. Getafe – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

11:30 a.m. Aston Villa vs. Manchester United – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Cagliari vs. Pisa – Disney+ Premium, ESPN 2

09:00 a.m. Sassuolo vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN

12:00 p.m. Fiorentina vs. Udinense – Disney+ Premium

2:45 p.m. Genoa vs. Atalanta – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5

11:30 a.m. Heidenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa de Francia

08:45 p.m. Bourg en Bresse 01 vs. O. Marsella – DSports, DGO

3:00 p.m. O. Lyon vs. Saint-Cyr Collonges – DSports, DGO


Partidos de hoy, Amistosos

3:30 p.m. Perú SAFAP vs. Bolivia – América TV, tvGO


Partidos de hoy, Copa do Brasil

4:00 p.m. Vasco vs. Corinthians – DGO, DSports, Globo


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

4:30 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Independiente del Valle vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Orense SC vs. Libertad SC – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Premier League Serie A Bundesliga Amistosos internacionales

