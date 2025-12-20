Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú SAFAP vs. Bolivia por Amistoso internacional. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Girona vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN
10:15 a.m. Villarreal vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN
12:30 p.m. Elche vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports
3:00 p.m. Real Betis vs. Getafe – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
11:30 a.m. Aston Villa vs. Manchester United – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. Cagliari vs. Pisa – Disney+ Premium, ESPN 2
09:00 a.m. Sassuolo vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN
12:00 p.m. Fiorentina vs. Udinense – Disney+ Premium
2:45 p.m. Genoa vs. Atalanta – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Mainz 05 vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5
11:30 a.m. Heidenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa de Francia
08:45 p.m. Bourg en Bresse 01 vs. O. Marsella – DSports, DGO
3:00 p.m. O. Lyon vs. Saint-Cyr Collonges – DSports, DGO
Partidos de hoy, Amistosos
3:30 p.m. Perú SAFAP vs. Bolivia – América TV, tvGO
Partidos de hoy, Copa do Brasil
4:00 p.m. Vasco vs. Corinthians – DGO, DSports, Globo
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
4:30 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Independiente del Valle vs. Barcelona SC – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Orense SC vs. Libertad SC – El Canal del Fútbol