Joao Grimaldo a punto de fichar por uno de los clubes de gran tradición en Europa, según prensa internacional

Las buenas actuaciones de Joao Grimaldo en el Riga FC de Letonia, cedido desde el Partizan de Belgrado, le han servido para que sea elogiado a nivel internacional.
Por ejemplo, para Sofascore, fue considerado en lista de los mejores diez jugadores hispanos Sub 23 que juegan en el fútbol europeo. Es más, no todo queda allí ya que apunta a ser el nuevo fichaje de un club tradicional en el Viejo Continente: Sparta Praga.
Resulta que el portal Mozzart Sport reporta que Partizán de Belgrado ha aceptado una oferta de Sparta Praga para lograr el fichaje de Grimaldo. El peruano se perfila para salir de Letonia rumbo a República Checa.