Joao Grimaldo a punto de fichar por uno de los clubes de gran tradición en Europa, según prensa internacional

Grimaldo no jugó los últimos partodos de la selección por lesión. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Joao Grimaldo rumbo a Sparta Praga

"El primer acuerdo importante de la ventana de transferencia de invierno para Partizan: ¡Joao Grimaldo fue vendido! El peruano, con quien los blanquinegros no contaban, fue vendido al Sparta Praga, quien siguió al futbolista mientras jugaba cedido en Letonia. El Partizan ganó 1 300 000 euros con este traspaso y recibirá el 15% de la próxima venta", es lo que menciona el citado medio.

Asimismo, dieron más detalles de lo que fue el trato para que el internacional con la Selección Peruana continué su carrera en Europa.

"El vicepresidente deportivo Predrag Mijatović llegó a buen puerto las negociaciones y los blanquinegros lograron devolver el dinero invertido en la adquisición de Joao Grimaldo, al que compraron a Sporting Cristal por 1 400 000 euros", añadieron.

Por último, agregan que el exjugador rimense "fue cedido al Riga, donde jugó bastante bien en la segunda mitad de 2025 y ayudó al equipo a ganar el título con goles y asistencias. Allí llamó la atención del Sparta Praga, que concertó su traspaso al Partizán".

Sparta Praga, a punto de confirmar a Joao Grimaldo

Sparta Praga, junto al Slavia Praga y Viktoria Plzen, es de los clubes más grandes en la historia del fútbol de República Checa. Ha ganado, por ejemplo, 21 veces la liga de su país.

Además, jugó la fase liga de la UEFA Conference League y en la clasificación general se encuentra en el cuarto lugar con 13 puntos, a tres unidades del líder Estrasburgo (Francia).