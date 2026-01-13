Jude Bellingham negó tener una mala relación con Xabi Alonso: "No creas todo lo que lees"

Jude Bellingham negó haber tenido una mala relación con Xabi Alonso, quien fue destituido el lunes del Real Madrid, y le dijo a sus seguidores que no crean todo lo que leen.

"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad salga a la luz con su tiempo. Pero, sinceramente... Vaya tontería", escribió Belingham en su app para móvil 'JB5'.

"Siento verdadera pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creas todo lo que lees, de vez en cuando estos deben ser responsables de difundir este tipo de desinformación dañina para generar clics y controversia adicional", agregó en una entrada de X.

Jude Bellingham fue uno de los últimos jugadores del Real Madrid que se despidió en redes sociales de Xabi Alonso.

"Gracias mister, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro", publicó Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso.

Xabi Alonso se despidió de Real Madrid

Xabi Alonso se despidió del Real Madrid. A través de un mensaje, dijo que dirigir al equipo “ha sido un honor y una responsabilidad” y que se marcha “con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

El técnico español publicó el mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el lunes el final de su etapa en el banquillo merengue, acordado “de mutuo acuerdo” con la entidad, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

