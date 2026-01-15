Como en la 'U': Rodrigo Ureña y una jugada que evitó el gol de Boca a Millonarios [VIDEO]

Nueva aventura. Tras salir de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña ya es parte de la disciplina del Millonarios, club con el que jugará la temporada 2026 de la liga colombiana de primera división.

El pasado miércoles, Rodrigo Ureña justamente tuvo su gran debut con la camiseta de Millonarios en el amistoso internacional. Fue nada más y nada menos que ante Boca Juniors en La Bombonera, en un cotejo que quedó empatado sin goles en la capital de Argentina.

A poco del final de este cotejo, Ureña destacó con una excepción jugada que evitó que su elenco sea vencido ante el cuadro azul y oro. El volante chileno dio que hablar en territorio argentino.

La jugada de Rodrigo Ureña frente a Boca Juniors.

Rodrigo Ureña y su 'salvada' contra Boca Juniors

Se dio un centro por medio de un tiro de esquina a los 81 minutos y la pelota se paseó en casi toda el área del cuadro colombiano.

El esférico le caía perfecto a Miguel Merentiel, quien estaba solo para rematar y poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, apareció Ureña y este último se estiró para mandar el balón a otro córner y ahogar el grito de gol del equipo que dirige Claudio Ubeda.

Para este partido, Millonarios tuvo una oncena titular conformada por Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, Alex Paz; David Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo, Alex Castro; Julián Angulo y Rodrigo Contreras.

En tanto, la tienda de Boca salió con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Hay que tener en cuenta que este sábado 17 de enero, Millonarios empieza una nueva temporada del Apertura en la Primera A Colombia. En la fecha 1, jugará en condición de visitante frente al Atlético Bucaramanga.