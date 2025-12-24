Encontró reemplazo a Rabanal: Independiente del Valle anunció a Joaquín Papa como su nuevo técnico

Independiente del Valle ya dio vuelta a la página tras la salida del director técnico español Javier Rabanal, quien llegó a Universitario con la mira puesta en la Liga1 y Copa Libertadores 2026.

Así, la directiva de Independiente del Valle realizó una búsqueda exhaustiva para dar con su nuevo entrenador y, finalmente, alcanzó su objetivo. Fue por medio de sus redes sociales que reportó quién reemplaza a Rabanal de cara a lo que será la próxima campaña de la Liga Pro y también a nivel internacional.

"El humo blanco sale de nuestra casa: el Profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia", fue lo que mencionaron desde el elenco ecuatoriano.

¡HABEMUS PAPA! 🕊️💨

El humo blanco sale de nuestra casa: el Profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia.

¡Bienvenido a #UnClubDiferente Profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos. 👔⚽ pic.twitter.com/0XVrYpRD5L — Independiente del Valle (@IDV_EC) December 23, 2025

Asimismo, esperan que con su arribo se logre el ansiado bicampeonato y llegar a instancias en la Copa Libertadores de América.

"¡Bienvenido a un club diferente, Profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos", agregaron respecto a su nuevo DT.

Joaquín Papa se suma a Independiente del Valle

Joaquín Papa llega a Independiente del Valle tras su exitoso paso por el Liverpool FC de Uruguay, con el que logró el Torneo Apertura 2025. Debutó como entrenador en el Albion (juvenil) y posteriormente llegó a Racing Montevideo, Montevideo Wanderers, Nacional y el Rentistas.

Es más, eso no fue todo porque desde el cuadro conocido como 'Matagigantes' le dieron la bienvenida a un refuerzo. Quieren llegar alto.

"Sabemos que pronunciarlo lleva su tiempo, pero entender su juego es instantáneo. ¡Bienvenido a casa, Djorkaeff Reasco! Lo que hace a este club diferente no es solo lo que pasa en la cancha, sino lo que sucede en la grada. Es un orgullo saber que la familia está presente: ¡Qué lindo que tu hermana venga a alentarte y sea parte de esta hinchada! Porque cuando se construye en familia, se forma un club diferente. ¡Vamos con todo, Djorka!", manifestaron en Facebook, Instagram y X.