Karely Ruiz anuncia su retiro de OnlyFans: “Ya llegó el momento”

La influencer mexicana reveló que planea dejar la “página azul” en los próximos años para enfocarse en nuevos negocios, justo antes de su pelea en Ring Royale.

Convertirse en madre marcó un antes y un después en la vida de Karely Ruiz. La influencer mexicana de 25 años sorprendió al anunciar que ya piensa en su retiro de OnlyFans, la plataforma que la catapultó a la fama internacional.

En declaraciones a la prensa, durante la alfombra negra del Ring Royale el martes 10 de febrero en Ciudad de México, Karely fue clara sobre sus planes: “En algún futuro pienso retirarme porque quiero hacer negocios. Creo que ya llegó el momento”.

Incluso puso un plazo estimado: “Yo creo que en dos o tres años ya me retiro de la página azul”. Estas declaraciones llegan en la antesala de su próximo combate, donde enfrentará a Marcela Mistral —esposa de Poncho de Nigris— el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

De fenómeno de OnlyFans a empresaria

Karely Ruiz se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de OnlyFans en México. Su contenido la llevó a acumular una fortuna considerable y a ganar popularidad más allá de las fronteras mexicanas.

Sin embargo, esa etapa estaría entrando en su recta final. En tono de broma, la influencer comentó: “Ya sé que ya me vieron todo”, dejando entrever que busca explorar nuevas oportunidades.

Además, abrió la puerta a futuros proyectos, entre ellos el lanzamiento de una muñeca inspirada en su imagen. “La gente sabe que hago todo tipo de contenido, no nada más uno. Sé que puedo dar más”, aseguró.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Alejandra Ruiz García nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven buscó apoyar económicamente a su familia en medio de dificultades financieras.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad en redes sociales tras un episodio personal que la expuso públicamente. A partir de entonces, decidió tomar el control de su imagen. Con el paso de los años, se consolidó como una de las creadoras de contenido más populares en México.

A sus 25 años, Karely es una figura influyente en internet gracias a su presencia en redes sociales y a su actividad en OnlyFans, donde reúne más de 300 mil suscriptores. Diversas estimaciones señalan que sus ingresos mensuales en la plataforma podrían alcanzar los 160 mil dólares, cifra que la convirtió en una de las creadoras mejor posicionadas del país.

