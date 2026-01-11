¡Por todo lo alto! Felipe Chávez debutó con Bayern Munich en la Bundesliga [VIDEO]

A lo grande. El volante ofensivo peruano Felipe Chávez -a sus 18 años de edad- debutó de manera oficial con el Bayern Munich en un partido en el que el cuadro bávaro jugó en condición de local contra el Wolfsurgo (goleada 8-1).

A los 82 minutos es que se dio el ingreso de Felipe Chávez al cotejo del Bayern Munich en el Allianz Arena por la decimosexta jornada de la liga alemana de primera división; la Bundesliga. Entró por Michael Olise y recibió el aplauso de los hinchas de su conjunto por sus primeros minutos en el elenco que actualmente dirige el belga Vincent Kompany.

En lo que respecta a su juego, Chávez no tuvo mucha participación y la pelota pasó brevemente por sus pies.

Felipe Chávez tuvo su primera participación en la Bundesliga. | Fuente: ESPN

Felipe Chávez y su debut en la Bundesliga

Tras el cotejo, el internacional con la Selección Peruana (ya debutó de la mano de Manuel Barreto en un amistoso) recibió la felicitación de parte de sus compañeros de equipo.

Con la victoria en condición de local, los bávaros se aferran al primer lugar de la Bundesliga ahora con 44 puntos. Le sacaron 11 unidades de ventaja al segundo; Borussia Dortmund.

Esta semana, Felipe Chávez jugó un partido amistoso ante FC Red Bull Salzburg en casa y certificó su primer gol. Hiroki Ito adelantó alemán en el minuto 45. Tras el descanso, Lennart Karl, con un doblete (71’ y 88’), el mediocampista peruano (75’) y ​​​​​​​Tom Bischof (90+2’) ampliaron el marcador hasta un resultado tan claro como merecido.

A través de sus redes sociales, Bayern reaccionó a la performance del futbolista de 18 años, que es considerado una de las 'joyas' del poderoso equipo europeo.

"Gol de Chávez", dice parte del mensaje del equipo bávaro que agregó: "Esta vez fue Karl quien asistió al peruano, quien anotó su primer gol con el primer del Bayern... ¡Pipo fue clave!".