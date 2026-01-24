Amistoso internacional: México e Islandia miden fuerzas en un amistoso

México y Islandia se enfrentan en el estadio la Corregidora. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 21:00 horas.

Últimos resultados de México en partidos

México ganó por 1-0 el juego pasado ante Panamá.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 3 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de mayo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2021, y México lo ganó por 2 a 1.

Horario México e Islandia, según país