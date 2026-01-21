Amistoso internacional: Panamá se enfrentará ante México en un amistoso

México se mide ante Panamá en el estadio Rommel Fernández mañana a las 21:00 horas.
Últimos resultados de Panamá en partidos
Panamá llega con resultado de empate, 1-1, ante Bolivia.
Durante los 4 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 4 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2021, y México se impuso por 3 a 0.
Horario Panamá y México, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas
