Amistoso internacional: Panamá se enfrentará ante México en un amistoso

México y Panamá afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el estadio Rommel Fernández. El cotejo se llevará a cabo desde las 21:00 horas.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá llega con resultado de empate, 1-1, ante Bolivia.

Durante los 4 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 4 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2021, y México se impuso por 3 a 0.

Horario Panamá y México, según país