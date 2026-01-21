Amistoso internacional: Panamá se enfrentará ante México en un amistoso

Últimas Noticias
Panamá se enfrentará ante México en un amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

México se mide ante Panamá en el estadio Rommel Fernández mañana a las 21:00 horas.

México y Panamá afrontarán mañana un duelo de carácter amistoso en el estadio Rommel Fernández. El cotejo se llevará a cabo desde las 21:00 horas.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá llega con resultado de empate, 1-1, ante Bolivia.

Durante los 4 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 4 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de junio, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2021, y México se impuso por 3 a 0.

Horario Panamá y México, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
