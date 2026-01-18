Amistoso internacional: Panamá juega un partido amistoso con Bolivia

Últimas Noticias
Panamá juega un partido amistoso con Bolivia
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Bolivia y Panamá. El partido se juega en el estadio IV Centenario hoy a las 16:00 horas.

En partido de carácter amistoso, las escuadras de Bolivia y Panamá se verán las caras hoy, a las 16:00 horas, en el estadio IV Centenario.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de agosto, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2023, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Panamá.

Horario Bolivia y Panamá, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas
