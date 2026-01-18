Amistoso internacional: Panamá juega un partido amistoso con Bolivia

Toda la previa del duelo entre Bolivia y Panamá. El partido se juega en el estadio IV Centenario hoy a las 16:00 horas.
En partido de carácter amistoso, las escuadras de Bolivia y Panamá se verán las caras hoy, a las 16:00 horas, en el estadio IV Centenario.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de agosto, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2023, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Panamá.
Horario Bolivia y Panamá, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas
