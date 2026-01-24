Amistoso internacional: México juega amistoso ante Bolivia

Bolivia y México se miden en el estadio el Tahuichi mañana a las 14:00 horas.

Bolivia y México disputarán mañana un choque de carácter amistoso. Este partido se llevará a cabo en el estadio el Tahuichi, desde las 14:00 horas.

Así llegan Bolivia y México

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia terminó con un empate en 1 frente a Panamá en la pasada jornada.

Últimos resultados de México en partidos

México venció 1-0 a Panamá en la fecha anterior.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 2 encuentros, ha obtenido 2 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de mayo, en Temporada 2024 del torneo Amistosos Internacionales 2024, y México sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

