Champions League: Athletic Bilbao visita a Slavia Praga por la fecha 5

La previa del choque de Slavia Praga ante Athletic Bilbao, a disputarse en el estadio Evzena Rosického mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Slavia Praga y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Arsenal. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao viene de perder contra Newcastle United por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 9.

Horario Slavia Praga y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

