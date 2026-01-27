Champions League: Bayer Leverkusen se enfrentará ante Villarreal por la fecha 8

Mañana desde las 15:00 horas, Bayer Leverkusen recibirá a Villarreal en el estadio BayArena, por la fecha 8 de la Champions.
Así llegan Bayer Leverkusen y Villarreal
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Olympiacos. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 11 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions
Villarreal cayó derrotado 1 a 2 ante Ajax. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.
Espen Eskas es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Bayer Leverkusen y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas