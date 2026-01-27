Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Bayer Leverkusen se enfrentará ante Villarreal por la fecha 8

Bayer Leverkusen se enfrentará ante Villarreal por la fecha 8
Bayer Leverkusen se enfrentará ante Villarreal por la fecha 8
Nota IA

por Nota IA

·

Villarreal se mide ante Bayer Leverkusen en el estadio BayArena mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Espen Eskas.

Mañana desde las 15:00 horas, Bayer Leverkusen recibirá a Villarreal en el estadio BayArena, por la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Bayer Leverkusen y Villarreal

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Olympiacos. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 11 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal cayó derrotado 1 a 2 ante Ajax. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.

Espen Eskas es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Bayer Leverkusen y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Bayer Leverkusen Villarreal Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA