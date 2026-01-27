Champions League: Club Brugge y Olympique de Marsella se miden por la fecha 8

Palpitamos la previa del choque entre Club Brugge y Olympique de Marsella. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marco Guida.

Club Brugge ejercerá mañana la localía ante Olympique de Marsella, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Club Brugge y Olympique de Marsella

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge logró un triunfo por 4-1 ante Kairat Almaty. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 14 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella viene de caer derrotado 0 a 3 ante Liverpool. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Marco Guida es el elegido para dirigir el partido.

Horario Club Brugge y Olympique de Marsella, según país