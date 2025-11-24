Últimas Noticias
Champions League: Olympique de Marsella recibirá a Newcastle United por la fecha 5

Te contamos la previa del duelo Olympique de Marsella vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio el Velodromo mañana a las 15:00 horas.

Olympique de Marsella y Newcastle United se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Champions y se disputará en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Newcastle United

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atalanta. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 2. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.

Horario Olympique de Marsella y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Olympique de Marsella Newcastle United Champions League

