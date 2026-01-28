Europa League: Aston Villa se enfrenta ante la visita Red Bull Salzburgo por la fecha 8

Aston Villa y Red Bull Salzburgo se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Rohit Saggi. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Red Bull Salzburgo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa ganó por 1-0 el juego pasado ante Fenerbahçe. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Red Bull Salzburgo derrotó 3-1 a FC Basel. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 9 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rohit Saggi.

