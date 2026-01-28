Europa League: FC Utrecht visita a Celtic por la fecha 8

La previa del choque de Celtic ante FC Utrecht, a disputarse en el estadio Celtic Park mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Mohammad Al-Emara.

A partir de las 15:00 horas, Celtic y FC Utrecht protagonizarán mañana su choque por la fecha 8 de la Europa League, en el estadio Celtic Park.

Así llegan Celtic y FC Utrecht

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic sacó un empate por 2 en su visita a Bologna. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht viene de perder contra KRC Genk por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 3 goles y recibieron 9.

Mohammad Al-Emara será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Celtic y FC Utrecht, según país